РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 17 авг. Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают 36-летнего Николая Каргина, пропавшего 5 августа в Котельниках или Люберцах, сообщается на странице «Инфорг Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Рост пропавшего 170 см, он худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Был одет в черный спортивный костюм с блестящими полосами, голубые кроссовки. С собой имел черную дорожную сумку и голубой рюкзак.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112. Также нужна помощь добровольцев.