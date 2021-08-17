РИАМО - 17 авг. Сотрудники столичной прокуратуры проверят обстоятельства, при которых утром во вторник 46-летний мужчина выстрелил в сторону 17-летнего сына сожительницы. Инцидент произошел на лестничной клетке жилого дома на Челобитьевском шоссе, сообщается на сайте ведомства.

Сожительница находилась вместе с ними. Подростка госпитализировали с проникающим ранением, угрозы жизни нет.

Прокуратура установит причины произошедшего и даст оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям матери.

Стрелявший мужчина был ранее судим и сейчас находится под административным надзором. Его сожительница – женщина 1980 года рождения – воспитывает еще 3 детей. Их место проживания также проверит прокуратура.

По результатам оценки будут приняты меры.