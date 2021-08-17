РИАМО - 17 авг. Российская столица теперь занимает 14 место среди 76 европейских городов в рейтинге Tech Cities of the Future аналитического агентства fDi Intelligence, который оценивает условия для развития стартапов. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства инновационного развития столицы.

Москва оказалась впереди Милана, Копенгагена, Праги и Франкфурт-на-Майне. Первые три строчки рейтинга заняли Лондон, Париж и Дублин. Рейтинг оценивает не только благоприятные условия для стартапов, но и условия для созданий инвестиций в технологии и инновации.

«Технологическое предпринимательство — перспективное направление для Москвы. Уже сейчас оно вносит большой вклад в экономику, и его доля будет расти. Политика города в этой сфере направлена на реализацию имеющегося у нас потенциала, поддержку состоявшихся инновационных проектов и стартапов», - отметила заммэра города – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она напомнила о мерах, которые помогают в столице развивать бизнес. Это Московский инновационный кластер и технопарк, гранты и субсидии. Еще предприниматели могут пользоваться акселераторами, технологическими конкурсами и образовательными программами.

Сергунина также добавила, что Москва оказалась на 10-м месте по показателю «Экосистема стартапов». Заммэра напомнила, что в сложный период коронаивруса столица также смогла вырваться вперед относительно других городов Европы. В мегаполисе сумели создать поддержку для бизнеса.

«Только с начала года принято 10 решений о предоставлении более чем 10 гектаров земли в аренду без торгов. Общий объем инвестиций в развитие новых производств превысит семь миллиардов рублей. Успешная реализация всех масштабных инвестиционных проектов даст городу свыше 1,2 тысячи новых рабочих мест», - подчеркнула Сергунина.