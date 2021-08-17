РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 авг. В Домодедове с 6 сентября по 3 октября принимают работы на окружной фотоконкурс «Патриоты Отечества», посвященный осеннему призыву на службу в ряды Вооруженных Сил РФ, сообщается в группе молодежного центра «Победа» в соцсети «ВКонтакте».

Конкурс пройдет в 4 номинациях: «Победа: нам жить и помнить!», «Мы помним их имена», «Поколение победителей» и «Армия и современность».

Заявки и работы принимаются на почту: zayavka.pobeda@yandex.ru. Подведение итогов и награждение участников и победителей пройдет 8 октября.

С положением о конкурсе и заявкой можно ознакомиться под постом в группе МКЦ «Победа».