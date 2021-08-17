РИАМО - 17 авг. До конца года парк «Мосгортранса» пополнят еще 300 электробусов, при этом 200 из них соберут в столице, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Электробусы московской сборки – одни из самых современных в мире. Экологичный, низкопольный, укомплектован спутниковой навигацией, USB-разъемами, медиаэкранами и климат-контролем – все это делает электробус удобным для каждого пассажира», — написал Собянин в своем личном блоге.

С момента поставки первых электробусов в Москву прошло 3 года. Столичный градоначальник отметил, что на сегодняшний день в Лондоне работают 400 электробусов, в Париже – 150, а в столице Германии — 200.

Столичные электробусы курсируют по 56 маршрутам, за 3 года они прошло свыше 40 млн км и перевезли более 100 млн пассажиров.

Ранее еще один электробусный маршрут появился на западе Москвы. Автобус н4 довезет пассажиров от района Новокосино до станции метро «Китай-город».

Москва занимает лидирующее место в мире по числу электробусов>>