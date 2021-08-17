РИАМО - 17 авг. Участники «Абилимпикс-2020» смогли устроиться в крупные компании поварами, педагогами, парикмахерами, сантехниками, программистами и системными администраторами. Работу получили 200 конкурсантов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Абилимпикс-2020» - это чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Он помогает участникам социализироваться и трудоустроиться.

«Это не только чемпионат профессионального мастерства, но и возможность встретиться с работодателями, показать свои компетенции и найти хорошее место работы. А для работодателей — увидеть успешных людей, которые стремятся быть лучшими и достичь успеха в деле, которым занимаются», — рассказала первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова.

Экспертами в профессиональных компетенциях выступают представители компаний, они оценивают мастерство участников соревнований. В этом году на чемпионате будет представлено новое направление «Электропривод и автоматика».

Соревнования «Абилимпикс» проводятся уже 7 год подряд.​