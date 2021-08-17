РИАМО - 17 авг. За 7 месяцев 2021 года на МКАД зарегистрировано 379 дорожно-транспортных происшествий, это на 6,8% меньше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

В Москве проанализировали состояние аварийности на МКАД. В указанных ДТП количество погибших участников дорожного движения сократилось на 38,3%, а раненых - на 13,7%.

Несмотря на снижение основных показателей аварийности на МКАД, дорога продолжает оставаться самой аварийно-опасной автомобильной магистралью в столице. Здесь происходит каждое 12-е ДТП.

Каждый пятый погибший в городе, также был участником ДТП на МКАДе. Наиболее аварийно-опасным является южный и юго-западный участок дороги.

Чаще всего люди страдают при столкновении машин, наездах на препятствие и на стоящее транспортное средство.

Наиболее распространенными причинами остановки на Московской кольцевой стали неисправность транспортного средства, участие автомобиля в ранее произошедшем ДТП и припаркованное транспортное средство.