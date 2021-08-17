РИАМО - 17 авг. В систему-112 Московской области с начала ее эксплуатации (с 1 июня 2015 года) поступило более 54 млн вызовов от жителей и гостей региона, сообщили РИАМО в пресс-службе ГКУ МО «Центр 112».

С начала 2021 года операторы 112 приняли и обработали уже порядка 7,5 тысяч вызовов. Система-112 Московской области функционирует в круглосуточном режиме и находится в постоянной готовности к организации экстренного реагирования на сообщения о происшествиях.

Ежедневно в подмосковную систему-112 поступает порядка 30 тысяч вызовов.

На сегодняшний день на номер «112» можно обратиться за помощью посредством телефона, SMS-сообщения, мобильного приложения «112 МО», программы видеосвязи Skype и с помощью оборудования системы Эра-Глонасс. В 2021 году планируется внедрение дополнительных способов связи с операторами 112.