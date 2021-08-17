РИАМО - 17 авг. Таганско-Краснопресненская линия - самая востребованная в московском метро. Она разгрузится на 17% после того, как будет полностью запущена Большая кольцевая, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Полноценный запуск БКЛ разгрузит ТКЛ на 17% — все пассажиры будут ездить с комфортом. А после запуска МЦД-3 часть людей пересядет на диаметр», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Фиолетовой» линией за сутки пользуются свыше 700 тыс. пассажиров. Но еще 10 лет назад их число было больше.

Ранее разгрузить ее позволил запуск Некрасовской линии до «Косино». Он снизил поток людей на станции «Выхино» на 26%. Продление разгрузило юг фиолетовой линии в два раза.

Улучшила ситуацию замена поездов более вместительными составами «Москва».

В часы пик вагоны стали свободнее благодаря запуску акции «Время ранних». Инициатива позволила снизить пассажиропоток в вагонах в пиковое время на 6,9%, а на станциях – в среднем до 14%.

«Одна из проблем, доставшихся из прошлого, — перегруженность отдельных участков метро. Радикально улучшит ситуацию развитие рельсового транспортного каркаса. На юге ТКЛ осталось 4 перегона, где пассажиры испытывают дискомфорт в час пик. Но и там уже свободнее», - отметил Ликсутов.

Какие станции метро откроют в Москве в 2021 году>>