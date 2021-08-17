РИАМО - 17 авг. Спасатели Московского авиационного центра помогли мужчине и женщине выйти из леса в районе метро «Лесопарковая», сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Вызов поступил в службу 112 от мужчины и женщины, которые заблудились в зеленой зоне города. Найти дорогу самостоятельно они не могли, к тому же мужчина 35 лет был на костылях и к моменту вызова спасателей сильно устал, передвигаться ему было тяжело.

«У потерявшихся был с собой мобильный телефон. Мы с ними созвонились и, воспользовавшись нашим специальным навигатором, обнаружили потерявшихся в 1,5 км от выхода из Битцевского парка», — сказал старший дежурной смены Дмитрий Дмитриев.

Спасатели вывели пару из леса, вызвали им такси, дождались прибытия автомобиля и отправили по домашнему адресу.