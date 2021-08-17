РИАМО - 17 авг. После последнего обновления голосовой помощник приложения «Моя Москва» выучил новые реплики, теперь он может вести диалог с пользователем, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Использование голосовых ассистентов уже не ограничивается только прикладными задачами: многие из них умеют поддержать беседу или дать рекомендацию по какому-либо вопросу. Именно поэтому мы настроены улучшать качество разговорных фраз голосового помощника в «Моей Москве», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель городского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Он добавил, что такое развитие нужно для того, чтобы пользователю приложения было проще и интереснее с ним взаимодействовать. Для многих голосовой формат удобнее, он позволяет больше узнать о возможностях голосового помощника и услугах, которые пользователи могут получить.

В настоящее время виртуальный ассистент работает в тестовом режиме и доступен 30% пользователей. С его помощью можно узнать домашние задания ребенка, расписание уроков, график отключения горячей воды, а также воспользоваться другими полезными сервисами.​