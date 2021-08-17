РИАМО - 17 авг. Число несовершеннолетних самозанятых за 7 месяцев 2021 года выросло вдвое, теперь их насчитывается 41 тыс., пишет во вторник газета «Известия».

Большинство из них зарегистрировано в Московском регионе, а также в Санкт-Петербурге. При этом в Москве зарегистрировано 7,9 тыс. самозанятых моложе 18 лет, а в Подмосковье - 2,7 тыс. Молодые люди трудятся в курьерских службах, продают собственную продукцию, ведут блоги.

Эксперты предполагают, что рост связан с как с развитием бизнес-культуры, так и необходимостью в деньгах во время пандемии.

«Сейчас самозанятость позволила трудоустроиться большему числу подростков, компании более охотно работают с ними. Количество молодых самозанятых растет довольно высокими темпами. Для государства молодежный бизнес тоже очень важен, так как остается одним из наиболее перспективных направлений развития экономики», — сказал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.