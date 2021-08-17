РИАМО - 17 авг. В рамках программы комплексного благоустройства в пойме реки Чермянки (притока Яузы) появятся 2 памп-трека – велосипедные трассы со специальным рельефом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Их протяженность составит 180 и 47 метров.

На малом треке уже смонтирована дренажная система, сделаны препятствия и неровности из песка и гравия, идет укладка асфальтового покрытия.

«На большом памп-треке ведется устройство основания: уплотняется песок, в котором обустроен дренаж. Затем приступят к формированию элементов трека, после уложат мелкозернистый асфальт», — рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.

Конфигурация самих треков будет способствовать максимальному удобству и подходить для катания на велосипедах, скейтборде, самокате или роликах. Закольцованность трасс даст возможность проходить препятствия не используя педали, благодаря силе инерции. Проектированием треков занималась профессиональная команда, специализирующаяся на создании подобных сооружений.

На большом треке будет 9 поворотных углов, он подойдет для профессионалов.

«Второй памп-трек меньше, но не менее интересен, ведь он предназначен для начинающих. Длина всех секций трассы составит 47 м, а поворотных угла — 3», — уточнил Мельников.

Для комфорта местных жителей и спортсменов по периметру памп-треков разместят лавочки и смотровые площадки. Так, зрители смогут наблюдать за тренировками.