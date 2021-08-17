РИАМО - 17 авг. Участники программы могут получить до 100 тыс. призовых баллов, равных рублю в соотношении 1 к 1, их можно потратить на благотворительность, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Участниками акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов» стали 49 благотворительных организаций. Они оказывают помощь больным детям, бездомным, многодетным семьям, инвалидам, ветеранам и бездомным животным, кроме того поддерживают проекты в сфере искусства.

Оказать им содействие могут жители столицы, выигравшие призовые баллы. Они могут направить их на благотворительность.

Победители акции получат 250 тыс. призов, среди которых 10 тыс., 25 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. баллов. Их можно использовать при покупки предметов у партнеров акции: магазинов продуктов, одежды и обуви, косметики, цветов и ювелирных изделий, детских и спортивных товаров, а также кафе и ресторанов.

Также участники онлайн-голосования имеют возможность получить автомобили или однокомнатные квартиры в Москве.

Чтобы присоединиться к акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов», следует зарегистрироваться и принять участие в онлайн-голосовании, которое пройдет с 17 по 19 сентября.​