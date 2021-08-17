РИАМО - 17 авг. C начала 2021 года в столице около 205 тыс. горожан получили статус самозанятых. Теперь их число достигло 684 тыс. человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

За 7 месяцев 2021 года они перечислили в казну города 2,36 млрд рублей. Это в 3,4 раза больше чем за тот же период прошлого года. Ежемесячно московские самозанятые отчисляют в бюджет в среднем около 350 млн руб.

«Только в июле самозанятыми зарегистрировались 33 тыс. человек», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В среднем за период в 7 месяцев этого года прирост самозанятых в столице составил 29 тыс. человек в месяц, а за аналогичный период прошлого года — 22 тыс. человек.

«Суммарный доход, полученный самозанятыми с 2019 года, когда в Москве начал действовать специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», превысил к 1 августа 2021 года 215 млрд рублей», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.​

Он добавил, что эта сумма составляет 41% от общего дохода этой категории граждан в России.

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