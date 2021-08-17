РИАМО - 17 авг. Листопад в Московском регионе начинается в сентябре, первыми опадут листья с сирени, груши и тополя, сообщил РИАМО заместитель директора Ботанического сада биологического факультета МГУ Александр Раппопорт.

Он уточнил, что каждый вид дерева и кустарника теряет листву в свое время. В Москве и Подмосковье первыми сбросят листья южные разновидности - сирень, груша и некоторые виды тополя. Традиционные для этой полосы береза и клен опадут во второй половине сентября.

«Рано опадает листва с деревьев, поврежденных минирующей молью. Из-за этого в них становится меньше хлорофилла и питательных веществ», — добавил Раппопорт.​

Помимо вредителей, процесс опадания листьев ускоряет экологическая обстановка в крупных городах.

«Условия города усиливают листопад, так как листья забиваются пылью, из-за чего фотосинтез не происходит. Деревья вдоль дорог сбрасывают листву на 1-2 недели раньше, чем те, что в парках, не говоря уже о загороде», — объяснил ботаник.

Ранее синоптики сообщили, что 18 августа станет последним жарким днем лета в Московском регионе. После начнется процесс завершения метеорологического лета.