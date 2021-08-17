РИАМО - 17 авг. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, чего ждать от погоды в столичном регионе на этой неделе. Во второй половине дня среды теплая погода в Москве и Подмосковье сменится интенсивными дождями, сообщает ТАСС.

«Они будут заметными, не просто смочит землю дождик», — подчеркнул Вильфанд.

Самые сильные дожди придутся на среду и четверг, в пятницу их интенсивность начнет снижаться. При этом сильного снижения температуры воздуха ожидать не стоит.

«Температура будет выше нормы во второй половине недели на 3-4 градуса. Она будет в диапазоне 20-25 градусов с четверга», - отметил метеоролог.