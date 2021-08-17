РИАМО - 17 авг. Сообщение о пожаре поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 22:27 в понедельник. Возгорание произошло в жилом доме на улице Чапаева в селе Ловцы округа Луховицы, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

На место выехали 19 человек и 5 единиц техники.

Все последствия пожара удалось ликвидировать в 06:35 во вторник.

Специалисты регионального управления МЧС напоминают, что необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. А при возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефону доверия 8 (498) 505-41-70, номер 01, а для мобильного— 101.