РИАМО - 17 авг. Во вторник вечером на столичных дорогах ожидаются 7-балльные пробки, на данный момент их загруженность составляет 2 балла из 10 возможных, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Движение в центр затруднено на Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте.

Нет проблем с движением на Ленинском проспекте, Звенигородском шоссе и Мосфильмовской улице.

В течение дня трудности с движением могут возникнуть из-за дорожных работ. На данный момент они проходят на 82, 31 и 53 км МКАД, Варшавском, Дмитровском, Пятницком и Волоколамском шоссе, а также на проспекте Мира.