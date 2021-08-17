РИАМО - 17 авг. Корпус №5 Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) глазных болезней имени Гельмгольца реконструируют, у здания появится новая пристройка, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Проектом запланирована реконструкция входной группы, что позволит выполнить функциональное зонирование. Это необходимо для эффективного использования помещения, а также повышения доступности медицинского обслуживания. Стоит отметить, что проведение реконструкции корпуса №5, которое включает в себя новую пристройку в 2 этажа, позволит разделить потоки детских и взрослых пациентов, что существенно повысит комфорт посетителей», — сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Вестибюли, расположенные на 1 этаже здания, увеличат, также там разместят регистратуру детского и взрослого отделений, пост охраны, гардероб, санузлы для посетителей и персонала, консультативные кабинеты врачей и процедурный кабинет.

На 2 этаже оборудуют консультативные и диагностические кабинеты взрослой и детской поликлиник, аптечный киоск, санузлы.​