РИАМО - 17 авг. Количество вызовов на единый номер спасения «112» от жителей и гостей Московской области c 9 по 15 августа составило более 225 тыс., сообщили РИАМО в пресс-службе ГКУ МО «Центр 112».

Из них более 95 тыс. вызовов требовали экстренного реагирования.

«Более 69% всех вызовов экстренных оперативных служб, поступивших в областную систему-112, было адресовано скорой медицинской помощи, более 26% - полиции и ГИБДД, остальные 5% - службе пожарной охраны, аварийной службе газовой сети, МЧС и другим службам», - сказали в пресс-службе.

На номер «112» самостоятельно могут обращаться люди, имеющие ограниченные возможности по слуху и речи – в центрах обработки вызовов круглосуточно дежурят профессиональные сурдопереводчики.

Кроме того, в системе-112 операторы-психологи круглосуточно оказывают помощь людям, попавшим в экстренную ситуацию. До приезда экстренных служб на происшествие психологи 112 держат связь с заявителем, помогают успокоиться и предпринять необходимые действия.