РИАМО - 17 авг. Увеличение трафика на дорогах ожидается в Москве в последнюю неделю августа, когда горожане будут активно готовить детей к школе, сообщил РИАМО заместитель руководителя экспертно-аналитического центра Probok.net Андрей Мухортиков.

«В последнюю неделю августа на дорогах столицы станет больше автомобилей. Люди будут совершать поездки за покупками, чтобы подготовить своих детей к учебе», — сказал Мухортиков.

При этом эксперт напомнил автомобилистам, что общественный транспорт в столице развивается стремительными темпами.

Ранее в пресс-службе Центра организации дорожного движения столичного правительства сообщили РИАМО, что для работы светофоров в Москве используются различные IT‑решения, которые призваны улучшить ситуацию на дорогах.

Так, сложные перекрестки с высокой интенсивностью транспортного и пешеходного трафика с помощью специальных датчиков превращают в «умные». Городской и личный транспорт быстрее проезжает такие перекрестки, а пешеходы тратят меньше времени при переходе.