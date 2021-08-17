РИАМО - 17 авг. Во вторник в Подмосковье с 07:00 до 11:00 прогнозируется кратковременный дождь, гроза и ветер с порывами до 12-17 метров в секунду, сообщается на сайте ГУ МЧС России по области.

Жителям региона напоминают, что одиноко стоящие деревья — не лучшее место, чтобы спрятаться от молнии. Кроме того, гроза – не самое удачное время для растапливания печей. Стоит воздержаться во время непогоды от разговоров по телефону и использования бытовых приборов.

Лучше всего во время дождя оставаться в помещении, при выходе с собой брать зонты и плащи. Автомобилистам рекомендуют во время сильного дождя остановиться и переждать его на обочине. Не стоит парковаться возле рекламных щитов и других шатких конструкций.

Для того, чтобы обезопасить себя от ветра, следует убрать вещи с балкона, машину спрятать в гараж, избегать старых деревьев и линий электропередачи.

При необходимости нужно обращаться за помощью по телефону доверия ГУ МЧС России по Подмосковью 8 (498) 505-41-70, а также по короткому номеру 01 и номеру для мобильного – 101.