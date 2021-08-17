РИАМО - 17 авг. Во вторник в Москве и Московской области температура воздуха составит 29-31 градус тепла, без осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит 29-31, по области - 26-31 градус», — говорится в сообщении.

Скорость юго-западного ветра составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня — 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 45%.

Ранее горожанам рекомендовали соблюдать меры безопасности, в частности — носить воздухопроницаемую одежду и головные уборы.