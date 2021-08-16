РИАМО - 16 авг. На 4 кампусах, строящегося образовательного кластера на базе гимназии имени Е.М. Примакова в Одинцовском округе, завершены монолитные работы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На 4 кампусах монолитные работы завершены. Ведется кладка внутренних стен и перегородок. Одновременно продолжается разработка котлована на учебном корпусе, армирование фундаментной плиты кампуса для проживания преподавателей. На объекте около 200 рабочих и 35 единиц техники. Работы в графике», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

По его словам, также завершается подготовка основания футбольного поля и беговых дорожек, устройство трибун и парковок.

В рамках поэтапной сдачи объекта, стадион, котельную, первый кампус и парковочные места планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году. Еще три кампуса будут готовы в июне 2022 года, а учебный корпус и кампус для преподавателей - в сентябре 2023 года.