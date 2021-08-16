РИАМО - 16 авг. У медиков, работаюших с больными коронавирусом, льготный пенсионный стаж учитывается в двойном размере, сообщает пресс-служба ГУ-ОПФР по Москве и Московской области.

По закону право на досрочное назначение страховой пенсии по старости предоставляется лицам, лечащим людей не менее 25 лет в сельской местности и поселках городского типа или не менее 30 лет в городах, сельской местности и поселках городского типа, либо только в городах, независимо от их возраста.

При работе повышенный риск для их здоровья влечет непосредственный контакт при оказании помощи больным Covid-19 и подозрением на нее. Поэтому для предоставления дополнительных соцгарантий медработникам, лечащих больных коронавирусом, постановлением от 6 августа 2020 года № 1191 установило особый порядок исчисления периодов работы, дающей право на досрочное пенсионное обеспечение.

Отдельным категориям медработников, работающим с коронавирусом с 1 января по 30 сентября 2020 года, учитываются в льготном порядке (день работы - как два дня).

При этом в стаж включаются периоды получения пособия по государственному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности, а также периоды ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков.

Приходящиеся на периоды работы выходные дни на основании Трудового кодекса РФ также включаются в соответствующий стаж.

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