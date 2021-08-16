РИАМО - 16 авг. Главред журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал, что в последнее время автомобилисты стали терпимее относиться к новичкам за рулем, но их зачастую раздражает медлительность других участников движения, сообщает Nation News.

«В крупных городах с ростом уровня жизни, с тем, что у людей появляется то, чем можно дорожить, люди стали культурнее ездить, аккуратнее, вежливее. И пешеходов пропускают, и друг друга, стали лояльнее к каким-то нарушениям, которые делаются по неловкости или по незнанию», — рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что к людям, которые недавно получили права, относятся по-разному. По словам Кадакова, сильно-выраженной агрессивности к новичкам он не замечает. Зачастую водителей раздражает медлительность.

Эксперт подчеркнул, что негативные эмоции вызывают и те водители, которые нарушают правила и делают это демонстративно.