РИАМО - 16 авг. Главред журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал, что в последнее время автомобилисты стали терпимее относиться к новичкам за рулем, но их зачастую раздражает медлительность других участников движения, сообщает Nation News.
Он подчеркнул, что к людям, которые недавно получили права, относятся по-разному. По словам Кадакова, сильно-выраженной агрессивности к новичкам он не замечает. Зачастую водителей раздражает медлительность.
Эксперт подчеркнул, что негативные эмоции вызывают и те водители, которые нарушают правила и делают это демонстративно.
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