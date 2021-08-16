РИАМО - 16 авг. В бизнес-центре «Рига Лэнд» в Красногорске подошла к концу «Школа грантов», финалисты встретились с кураторами проектов и представителями Главного управления социальных коммуникаций для подведения итогов, сообщает пресс-служба управления.

Лучшими на платформе-экселераторе стали 50 проектов. Отбор проводили эксперты из Росмолодежи, Сколкова и Фонда президентских грантов.

Ребята получили от менторов школы финальные рекомендации, которые помогут им в дальнейшем достойно представить Подмосковье на грантовых конкурсах федерального уровня.

Еще финалистам вручили сертификаты качества о прохождении образовательной программы «Школа грантов Московской области», рецензии и рекомендательные письма. Эти документы увеличивают шансы на позитивный отклик потенциальных инвесторов, а также подтверждают пройденный онлайн-курс обучения.

Проект «Школа грантов» реализуется в Московской области и уникален для России. Его запустили 9 июля 2021 года на платформе-акселераторе школагрантовмо.рф. Участие в образовательной программе приняли 750 человек из Подмосковья.

В программе обучения прошли лекции и вебинары с экспертами Росмолодежи, Сколкова, Фонда президентских грантов и бизнес-коучами, индивидуальные консультации для авторов, мастер-классы от успешных предпринимателей, тематические онлайн-мастерские (работа с командой, организация мероприятий, комьюнити-менеджмент).

Школа призвана помочь молодежи сформулировать и претворить в жизнь свои творческие и социально значимые проекты на соискание грантового финансирования.