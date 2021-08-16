РИАМО - 16 авг. Экс-министр просвещения РФ Ольга Васильева получила должность президента Российской академии образования. Распоряжение по этому поводу подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщает Газета.ru.

Ранее президент РФ Владимир Путин отстранил Васильеву от должности председателя попечительского совета Российской академии образования. Почему это произошло – не сообщалось. На эту должность она была назначена весной прошлого года. Срок контракта – пять лет.

Васильева с 2016 года по 2018 годы была министром образования и науки РФ. А летом текущего года она была избрана президентом Российской академии образования.

Васильева стала первой женщиной — министром просвещения (образования) в истории России.