РИАМО - 16 авг. Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность подпольной нарколаборатории, которая функционировала на буксире-толкаче у Догопрудного, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

Известно, что судно было пришвартовано у пристани на Клязьминском водохранилище. Владелец судна – 40 летний москвич. Его удалось задержать.

Также правоохранители изъяли химические реактивы и приспособления для изготовления наркотиков. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«Фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.