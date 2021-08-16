РИАМО - 16 авг. Стали известны имена наставников десятого сезона шоу «Голос», а вести программу, как и прежде, будет Дмитрий Нагиев, сообщает Газета.ru.

Наставниками стали - Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин. Снимать шоу будут в новой студии.

К участию в слепых прослушиваниях были допущены 120 вокалистов из России и других стран мира, включая Австралию и США. В это число вошли 18 участников, которые прошли отбор, но не успели выступить на слепых прослушиваниях в прошлом сезоне.

Новый сезон шоу «Голос» начнется этой осенью. Точная дата старта пока не названа.