РИАМО - 16 авг. 39 рейсов в настоящий момент отменены или задержаны в столичных аэропортах, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во Внукове пять рейсов задержаны, пять отменены. В Домодедове 16 рейсов задержаны и пять отменены. В Шереметьеве семь задержаны и один отменен.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, отмен и задержек в этой воздушной гавани нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.