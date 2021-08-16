РИАМО - 16 авг. Первыми событиями нового сезона «Геликон-Опера» станут спектакли в формате open-air в рамках подмосковного фестиваля «Русская опера у стен монастыря», сообщается на официальном сайте культурного заведения.

«Геликон-опера» – постоянный партнер уникального музыкального проекта, организованного министерством культуры Московской области.

16 августа в «Геликон-опере» состоялся традиционный сбор труппы. В этом году художественный руководитель театра Дмитрий Бертман встретился с геликоновцами онлайн.

Усилиями министерства культуры Московской области и лично министра культуры Московской области Елены Харламовой в последнее время масштаб и география проекта значительно расширились, количество мероприятий резко возросло.

В этом году «Геликон-опера» представит на фестивале спектакль «Евгений Онегин» П.И. Чайковского (постановка Дмитрия Бертмана 1997 года) сразу в трех старинных подмосковных городах.

Так, 21 августа театр отправляется в Серпухов, 28 августа – в Дмитров, а 29 августа геликоновцы выступят в Сергиевом Посаде.

22 августа труппа театра выступит на сцене зала «Стравинский» на церемонии открытия Второго Национального чемпионата творческих компетенций ARTMASTERS.

28 августа «Геликон» примет участие в московской общегородской акции «Ночь кино». 31 августа участники Молодежной программы оперных артистов театра «Геликон-опера» и АНО «Арт-Гелиос» представят гала-концерт «Бал княгини Шаховской», посвященный 180-летию со Дня рождения Е.Ф. Шаховской-Глебовой-Стрешневой.

В сентябре стартует новый сезон социального проекта «Мы вам поможем!», организованного театром «Геликон-опера» и научным обществом «Медицинская практика». Первая встреча с экспертами-медиками в прямом эфире (тема – бронхиальная астма) состоится 4 сентября.

Также во время сбора трупы были подведены итоги прошлого сезона. Так, 8 сентября прошла премьера спектакля «Каменный гость» А.С. Даргомыжского. 27 ноября прошел спектакль «Арлекин» Ф. Бузони. А 10 февраля состоялся спектакль «Тоска» Дж. Пуччини.