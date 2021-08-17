РИАМО - 17 авг. В Москве 92% объектов уже готовы к новому отопительному сезону, работы находятся на финальной стадии, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В общей сложности подготовим более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. многоквартирных домов, 8,9 тыс. объектов социальной сферы и 30,5 тыс. административных и нежилых зданий», — сказал Бирюков.

По его словам, роботы идут по графику. Их завершат 1 сентября. Одна из главных особенностей этой работы — проведение гидравлических испытаний на инженерных сетях. Специалисты должны выявить потенциально ненадежные участки и восстановить их. Испытания пройдут на 17 тыс. км тепловых сетей.

«Это позволит предотвратить возможные повреждения в отопительный период и обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей», — отметил заммэра.

Подготовка к осенне-зимнему периоду ведут все городские службы. В частности, выполняются мероприятия на 13 ТЭЦ, почти 90 районных и квартальных тепловых станциях, 99 малых котельных.

«Ежегодно планово-предупредительный ремонт ведется на более 22 тыс. тепловых пунктах, проводится осмотр свыше 13 тыс. км водопроводных сетей, более 116 тыс. км электрических сетей, около 21 тыс. трансформаторных и распределительных подстанций», — добавил Бирюков.​

Москва лидирует в России по уровню собираемости платы за ЖКУ>>