РИАМО - 16 авг. Продолжается строительство школы на 550 мест в Можайске, завершение строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2021 год, сообщает пресс-служба министерства Стройкомплекса Московской области.

Школу строят в рамках госпрограммы на улице Полянка в Можайске. На объекте находится более 125 рабочих и 3 единицы техники. Продолжается монтаж металлоконструкций спортивного зала, внутренние отделочные работы, устройство инженерных сетей. Объект готов на 55%.

Школа будет разделена на 2 основные зоны: учебную, где разместятся специализированные классы, лаборатории и методические кабинеты, и общешкольную с актовым и спортивным залами, библиотекой с медиатекой, столовой с пищеблоком.

Также в ней предусмотрены медицинские кабинеты и кабинет психолога. На пришкольной территории появится стадион с беговыми дорожками, спортивные площадки для игровых видов спорта и места для отдыха.