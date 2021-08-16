РИАМО - 16 авг. Музей-заповедник П.И. Чайковского в Клину приглашает на первый экопикник «Демьяновские дачи», он пройдет 21 августа в полдень, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

В XIX веке Демьяново было популярным дачным местом. Оно привлекало внимание поэтов, художников, музыкантов, ученых. Среди них были Константин Тимирязев, Сергей Танеев, Андрей Белый, сестры Гнесины. Здесь гости могли не только интеллектуально общаться, но благотворительно работать.

Сотрудники музеев хотят привлечь особое внимание жителей и гостей Клина к сохранению памятников исторического и культурного наследия. Каждый участник экопикника может внести свой вклад в сохранение Демьяновской усадьбы.

Участники экопикника смогут прогуляться по тенистым аллеям старинного парка со столетними липами и затаившимися прудами, среди живописных окрестностей, вдохновлявших художника Васнецова, посетить Успенскую церковь 1746 года, узнать от экскурсоводов музея-заповедника о трехвековой истории усадьбы, ее владельцах и знаменитых гостях дачниках.

Музеи города подготовили мастер-классы, мини-лекции и экскурсии, квесты, народные молодецкие игры и забавы, тематические фотозоны.

Для желающих проведут практики хатха йоги в парке. Небольшой концерт даст Образцовый детский хор «Мандрагора». И, конечно, не обойдется без традиционной танцевальной программы музейного клуба исторического танца «Реверанс», который и в этом году приглашает гостей на бал и мастер-класс.