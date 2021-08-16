РИАМО - 16 авг. Инспекторы Госохотнадзора провели совместные рейды с сотрудниками полиции на минувших выходных по контролю за соблюдением правил охоты, сообщает пресс-служба регионального Минэкологии.

14 августа открылся сезон охоты на водоплавающих птиц. Управление Госохотнадзора Минэкологии Московской области переведено на усиленный режим работы.

«Рейды прошли в большинстве районов Подмосковья, в результате установлено множество нарушений правил охоты. Больше всего таких фактов выявлено в Шатурском, Егорьевском и Орехово-Зуевском городских округах», - отметил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

В итоге составлены 22 протокола об административных правонарушениях, изъято 2 единицы незарегистрированного оружия. Массовые рейды будут продолжаться в течение всего сезона.

Для того, чтобы получить разрешение на охоту, необходимо обратиться в одно из 62 охотничьих хозяйств региона. Кроме разрешения, нужен охотничий билет и разрешение на огнестрельное оружие. В сезон охоты на водоплавающую птицу действует ограничение: добывать можно не более 5 особей в сутки.