РИАМО - 16 авг. В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» во Фрязине обустроили 1,3 тыс. погонных метров новых пешеходных дорожек вдоль региональных дорог. Ими пользуются свыше 58 тыс. жителей округа, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Новые тротуары появились на Окружном проезде (от проезда Введенского до Шоссейной улицы) и на Московской улице (от Вокзальной до проспекта Мира).

Новые пешеходные дорожки позволяют удобно добраться до Центральной городской больницы имени Гольца, Рождественской церкви и взрослой поликлиники.

Кроме того, теперь по обустроенным тротуарам обеспечен безопасный путь для детей и родителей к детскому саду, а также к кадетской школе.