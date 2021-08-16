РИАМО - 16 авг. Заключительное мероприятие проекта «Мастерская наследия», реализуемого с использованием гранта «Российского фонда культуры», состоялось в Зарайске на прошлой неделе. Сообщает комитет по туризму Подмосковья.

Грант «Мастерская наследия» получила в рамках программы «Волонтеры культуры» федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».

В рамках проекта были организованы лекции и практики для студентов специальности «туризм» Луховицкого аграрно-промышленного техникума и представителей Молодежного парламента при Совете депутатов Зарайска.

«Мастерская наследия» познакомила участников с работой одной из турфирм. Студенты и молодые парламентарии научили правильно составлять туры, учитывая разные запросы групп.

Проект начал работу в конце июля. Его основная цель – сформировать молодежное сообщество, заинтересованное в реализации социально значимых проектов в сфере сохранения культурного наследия.

Для его участников организуют циклы лекций, встречи с экспертами в сфере наследия, урбанистами, архитекторами, профессионалами в области фотографии, живописи и других.

Ранее участники «Мастерской наследия» провели субботники в парке Редерса и очистили склоны от бытового мусора.