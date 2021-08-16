РИАМО - 16 авг. Для того, чтобы похудеть, многие пользуются способом дефицита калорий, но это может привести не только к плохому настроению, замедлению сообразительности, но и анорексии, сообщил руководитель направления инновационных проектов ISG Neuro, член рабочих групп SportNet и NeuroNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Владимир Статут.
Он напомнил, что нельзя есть ниже базального метаболического уровня. Эксперт отметил, что организм не умеет из воздуха варить энергию, но он умеет хорошо ее распределять, выделять ценное и мусор.
Таким образом, такая попытка похудеть может привести к тому, что организм начнет пережигать мышечные ткани и стараться не трогать жиры, сообщает «Вечерняя Москва».
Статут предостерег, что в итоге попытка похудеть, вероятно, закончится skinny fat: человек «станет покачивающимся скелетом с жирным животиком». И, смотря на фигуру, худеющему захочется еще больше отказаться от питания. А это может привести к анорексии.
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