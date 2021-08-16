РИАМО - 16 авг. Для того, чтобы похудеть, многие пользуются способом дефицита калорий, но это может привести не только к плохому настроению, замедлению сообразительности, но и анорексии, сообщил руководитель направления инновационных проектов ISG Neuro, член рабочих групп SportNet и NeuroNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Владимир Статут.

Он напомнил, что нельзя есть ниже базального метаболического уровня. Эксперт отметил, что организм не умеет из воздуха варить энергию, но он умеет хорошо ее распределять, выделять ценное и мусор.

«Ценно для него — выжить, а механизм выживания — это ваша жизнедеятельность плюс жиры. Он будет вырабатывать кортизол и за счет этого ограничивать функции вашего организма. Например, если вы перестанете есть или будете есть, например, 1000 килокалорий, то первую неделю или две вы начнете худеть, у вас поднимется настроение, вы начнете соображать лучше, а потом начнется обратный процесс», - сообщил Статут.

Таким образом, такая попытка похудеть может привести к тому, что организм начнет пережигать мышечные ткани и стараться не трогать жиры, сообщает «Вечерняя Москва».

Статут предостерег, что в итоге попытка похудеть, вероятно, закончится skinny fat: человек «станет покачивающимся скелетом с жирным животиком». И, смотря на фигуру, худеющему захочется еще больше отказаться от питания. А это может привести к анорексии.