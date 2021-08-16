РИАМО - 16 авг. В Москве по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан исполняющий обязанности начальника Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

В прошлом месяце подозреваемый вступил в преступный сговор с другими должностными лицами Северо – Западного таможенного управления ФТС России. Они хотели систематически получать деньги от представителя коммерческой организации за неприятие дополнительных мер по проверке юрлица при таможенном оформлении.

Бизнесмену выдвинули требование о передаче 700 долларов за беспрепятственное таможенное оформление одного автомобиля. Таким образом, посредник получил от предпринимателя более 1 млн рублей за неприятие мер при оформлении 20 автомобилей.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.