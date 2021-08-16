РИАМО - 16 авг. Элементы колосниковой решетки доставили из Германии на стройплощадку завода «РТ-Инвест» в Наро-Фоминский округ, сообщает пресс-служба компании.

Колосниковая решетка — ключевой элемент будущего завода по энергоутилизации, необходимая для сжигания «хвостов», которые невозможно вовлечь во вторичный оборот. Общий вес 18 деталей составляет 90 тонн. На заводах будут перерабатывать в энергию только те отходы, которые невозможно вовлечь во вторичный оборот.

Решетка непрерывно двигается, что позволяет отходам сгорать равномерно. Для перемещения отходов на решетку будет установлен поршневой питатель.

Запуск заводов в рамках создания комплексной системы обращения с отходами позволит достичь «нулевого» захоронения.

Работы на стройплощадке завода «Энергия из отходов» в Могутово вошли в активную стадию. Полностью готов фундамент, смонтировано 200 тонн металлоконструкций каркасов первого и второго котлов, продолжаются работы на фундаменте третьего котла.

Позже на смонтированные каркасы установят поверхности нагрева, газоходы, барабаны и другие элементы термической обработки.