РИАМО - 16 авг. В Музее писем А. П. Чехова 15 августа открыли выставку под названием «Профессию я не выбирала – она во мне таилась». Ее посвятили 125-летнему юбилею со дня рождения Фаины Раневской, сообщает пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

В экспозицию вошли предметы из фонда Таганрогского Государственного литературного и историко-архитектурного музея-заповедника.

Гости музея смогут увидеть личные вещи актрисы, книги, награды, фотографии, портреты, а также уникальные документы.

Одна из основных тем в экспозиции – «Чехов в жизни и творчестве Ф.Г. Раневской». Посетители выставки увидят, насколько значим был Чехов для истоков творческого пути актрисы, а также как он стал составляющей ее творчества.

Выставку можно будет посетить до 15 ноября.

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