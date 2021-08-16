РИАМО - 16 авг. После обращения жителей к губернатору Московской области Андрею Воробьеву в Дедовске (городской округ Истра) построят надземный пешеходный переход через железную дорогу, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Переход соединит улицы Гурьянова и Ногина, и позволит безопасно переходить железную дорогу более 3,5 тыс. жителей Дедовска.

«По обращению жителей Дедовска в региональном бюджете мы уже предусмотрели средства на строительство надземного перехода. В настоящее время ведется подготовка конкурсной документации на разработку проекта перехода, завершить которую планируется к концу этого года, а начать строительство в 2022 году», - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он отметил, что надземный переход будет оборудован лестничными сходами и приспособлен для маломобильных групп населения. Для защиты от непогоды переход будет остеклен. Точный архитектурный вид разработают в ходе проектирования.

«На недавней встрече с общественным активом Подмосковья в Волоколамске губернатор Андрей Воробьев поддержал очень важную тему для нас - строительство нового перехода через железную дорогу в Дедовске. Вопрос, в первую очередь, безопасности наших граждан, и строительство данного объекта уже запланировано», - отметила глава Истры Татьяна Витушева.

В августе 2020 года в Дедовске был построен путепровод возле станции, после чего закрыли существующий ж/д переезд и вместе с ним наземный переход через железную дорогу. Сейчас жители пользуются подземным переходом, который расположен в 350 м от станции Дедовск, который не оборудован лифтами и очень неудобен для маломобильных граждан и прохода с детскими колясками.

«Я проживаю в частном секторе, и часто хожу пешком в центр города - в поликлинику, дом культуры и магазины. По подземному переходу приходится делать крюк минимум в 20 минут, а во время дождей подземный переход часто затапливает и попасть на другой конец города пешком проблематично. И новый надземный переход сможет решить эту проблему. Лично я очень рада этой новости и буду им пользоваться постоянно», - рассказала жительница Дедовска Елена Боронахина.