РИАМО - 16 авг. Рабочие закончили реконструкцию исторического особняка, который расположен по адресу: Милютинский переулок, дом 9/1. Здание является объектом культурного наследия регионального значения, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

Здание было возведено по проекту советского архитектора Аркадия Лангмана.

«Мастера вернули фасадам здания исконный облик, в том числе восстановили исторический цвет. Также они заменили ограждения кровли. Новые - выполнены по авторскому проекту 1928 года. Реставраторы воссоздали лестницу главного входа, отделав ее гранитом. Кроме того, специалисты устроили слуховые окна, отреставрировали кирпичную трубу и заменили дымники», — рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Еще в планах привести в порядок территорию вокруг особняка. Здание было построено в 20-х годах прошлого века. Там было 9 респектабельных квартир.

В архитектуре здания преобладают черты конструктивизма, которому присущи лаконичное оформление фасадов и почти полное отсутствие декора на них.

Главный вход выделен тонкими прямыми круглыми колоннами по бокам широкой лестницы, на которой под козырьком можно увидеть одну из визитных карточек конструктивизма — круглое окно. При этом некоторую буржуазность строению придает проездная арка в северной части здания, а также полукруглые балконные выступы на главном фасаде, характерные для модерна.