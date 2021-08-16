РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 авг. К наступлению осенне-зимнего периода городской округ Люберцы готов на 79%, сообщили в управлении ЖКХ администрации муниципалитета.

В городском округе Люберцы продолжаются плановые работы по подготовке ресурсоснабжающих предприятий, коммунальных сетей, многоквартирных домов к наступающему отопительному периоду. На сегодня готовность округа составляет 79%. В срок до 15 сентября все работы должны быть полностью завершены.

На сегодня получено 1 624 паспорта готовности МКД к отопительному сезону из 2044. Подготовлены к работе 62 котельные из 81, прошли проверку 203 км сетей теплоснабжения из 283,5 км и т.д.