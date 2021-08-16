РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 16 авг. В подмосковных Котельниках специалисты тепловой службы коммунального предприятия приступили к теплоизоляции трубопроводов отопления, сообщает пресс-служба администрации города.

В рамках выполнения комплекса мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения городского округа Котельники к предстоящему отопительному периоду, специалисты тепловой службы коммунального предприятия МУЖКП «Котельники» приступили к теплоизоляции трубопроводов центрального отопления и горячего водоснабжения в тепловых пунктах города.

Тепловая изоляция трубопроводов в системах отопления и горячего водоснабжения применяется с целью предотвращения теплообмена транспортируемого носителя с окружающей средой, а также для препятствия перегрева конструкций и образования конденсата из-за разницы температур.

Профессиональные действия тепловиков по установке теплоизоляции повышают эффективность работы отопления, сохраняя тепло, и потому являются важным фактором экономии финансовых затрат на обеспечение процесса.