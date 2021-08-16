РИАМО - 16 авг. Родителей попросили напомнить своим детям правила дорожного движения из-за приближения нового учебного года и возвращения детей из загородных лагерей и пансионатов, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Московской области.

В регионе заметили значительный рост случаев детского дорожно-транспортного травматизма, с начала года произошло более 250 ДТП с участием детей. В этих авариях погибли 7 детей, 280 получили травмы.

В ведомстве напомнили, что август — время, когда опасность для детей на автодорогах и улицах сильно возрастает. За время школьных каникул многие ребята отвыкают от постоянного самоконтроля на дороге.

Практически каждый день дети становятся участниками дорожных аварий. Родительский контроль и личный пример в соблюдении дорожной дисциплины в этом вопросе просто незаменимы.

Именно сейчас обеспечение дорожно-транспортной безопасности подрастающего поколения должно быть в приоритете. При подготовке к новому учебному году следует отработать безопасный маршрут движения «Дом-Школа-Дом». Нужно пройти его вместе с ребенком, вспомнить основные правила безопасности, разобрать вероятные «дорожные ловушки».

Если у ребенка есть велосипед, самокат или сигвей, следует сначала изучить необходимые пункты правил дорожного движения, научить ребенка его уверенно кататься на закрытой площадке и обеспечить защитной экипировкой.

Во избежание несчастных случаев необходимо обратить пристальное внимание на район проживания и определить безопасные зоны, где можно гулять, кататься на роликах и самокатах.