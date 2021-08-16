РИАМО - 16 авг. В этом году в Подмосковье отмечен значительный рост случаев детского дорожно-транспортного травматизма. Так, с начала текущего года произошло более 250 ДТП с участием детей, в которых 7 погибли и 280 получили телесные повреждения, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

В ведомстве призывают взрослых сделать все возможное, чтобы защитить, сохранить и оградить юных участников дорожного движения от несчастных случаев в преддверии нового учебного года.

Август – это время повышенного внимания, когда опасность для детей на дорогах, улицах и даже в жилых зонах кратно возрастает. За время школьных каникул многие ребята отвыкают от постоянного самоконтроля и им необходимо под чутким руководством взрослых восстановить навыки безопасного участия в дорожном движении.

«Сейчас очень важно позаботиться о безопасности детей, как во время совместных автопоездок или прогулок, так и при их самостоятельном пребывании на улице. Родительский контроль и личный пример в соблюдении дорожной дисциплины в этом вопросе просто незаменимы», - отметили в ГИБДД.

Именно сейчас обеспечение дорожно-транспортной безопасности подрастающего поколения должно быть в приоритете. При подготовке к новому учебному году следует отработать безопасный маршрут движения «Дом-Школа-Дом». Его нужно пройти вместе с ребенком, вспомнить основные правила безопасности, разобрать вероятные «дорожные ловушки».

А если у ребенка есть велосипед, самокат, сигвей и т.п. — сначала нужно изучить с ним необходимые пункты правил дорожного движения, научить его уверенно кататься на закрытой площадке, обеспечить защитной экипировкой. И рассказать детям, что на этих средствах выезжать на дорогу нельзя.