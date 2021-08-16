РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 авг. Управление социальной политики администрации муниципалитета информирует о режиме работы пунктов вакцинации от СOVID-19 с 17 по 22 августа в городском округе Люберцы, сообщает пресс-служба администрации Люберец.

17 августа пункт откроется в «Леруа Мерлен» с 14:00 до 18:00, ТЦ «Орбита» - с 13.00 до 19:00. 18 августа пункт начнет свою работу в ТЦ «Светофор» с 13:00 до 19:00, ТЦ «Торговые ряды» - с 12:00 до 18:00, МФЦ «Центральный» - с 12:00 до 18:00.

19 августа пункт начнет свою работу в ТЦ «Орбита» с 13:00 до 19:00, в клубе «Активное долголетие» с 10:00 до 13:00. 20 августа в МФЦ «Центральный» с 12:00 до 18:00. 21 августа в ТЦ «Орбита» - с 13:00 до 19:00, в ТЦ «Светофор» - с 13:00 до 19:00, в ЖК «Люберцы» - с 13:00 до 16:00, в ТЦ «Текстиль-Профи» - с 14:00 до 17:00, в «Леруа Мерлен» - с 14:00 до 18:00.

22 августа работа пункта начнется в ТЦ «Торговые ряды» с 12:00 до 19:00.

Для удобства жителей есть возможность предварительно записаться в любой пункт вакцинации через портал Госуслуги или региональный портал mosreg.ru. Если запись на портале отсутствует, врачи в пункте принимают желающих по живой очереди. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Произошли изменения в работе пунктов вакцинации в стационарных отделениях ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница». Для прохождения вакцинации в этих пунктах обязательна предварительная запись:

Стационарное отделение №1: г. Люберцы, Октябрьский проспект д. 338, стр. 1. График работы: будни с 11:00 до 13:00. Стационарное отделение №2: г. Люберцы, ул. Кирова д. 36, стр. 1. График работы: с 09.00 до 24.00

Вакцинация повторная (второй компонент вакцины) проводится только по будням с 12:00 до 16:00. Кабинеты осмотра и вакцинации расположены в приемном покое каждого из стационаров.

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